Кабінет Міністрів підтримав постанову про початок процесу створення в регіонах України Центрів Індустрії 4.0.

Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні уряду.

Як пояснив прем’єр Денис Шмигаль, такі центри будуть створюватися на базі індустріальних і наукових парків та університетів.

За словами Шмигаля, вказані центри повинні стати “інструментом інноваційного розвитку на регіональному рівні”.

“Центри Індустрії 4.0 мають стати важливим інструментом інноваційного розвитку на регіональному рівні та відігравати особливу роль у просвітницькому, науковому та освітньому процесах. Саме для цього ми хочемо залучати українські університети, а також налагодити співробітництво з європейською мережею цифрових інноваційних хабів та міжнародними фондами”, — додав очільник уряду.

(На відео – з 5:44)

Згідно з документами уряду, “Індустрія 4.0” передбачає “комплексну цифровізацію та автоматизацію виробничих процесів та управління в реальному секторі економіки”. А відповідні центри мають у цьому допомогти.

У Центрах Індустрії 4.0 утворюватимуть наукову раду (на громадських засадах), яка визначатиме їхні завдання та плани діяльності.

Основні завдання та функції Центрів Індустрії 4.0:

• координація процесу впровадження та розробки перспективних технологій у регіонах;

• підготовка відповідних спеціалістів;

• організація та проведення інформаційно-просвітницьких заходів;

• формування зв’язків між бізнесом, який розробляє сучасні технології, та виробничими підприємствами, закладами вищої освіти, науковими установами, органами державної влади, об’єднаннями громадян;

• створення та оновлення інформаційної бази інноваторів;

• надання освітніх та консультаційних послуг, просвітницька діяльність;

• залучення інвестицій для реалізації проєктів впровадження “Індустрії 4.0”;

• забезпечення розвитку співпраці з інвесторами, зокрема “з європейською мережею цифрових інноваційних хабів”, тощо.