Кабінет Міністрів скасував пільговий тариф на перші 100 кВт/год. для побутових споживачів з 1 січня 2021 року.

Таке рішення уряд прийняв на засіданні у понеділок, 28 грудня.

Як відомо, наразі побутові споживачі електроенергії сплачують за перші 100 кВт/год. за місяць по 90 копійок, а за кожен наступний кВт/год – по 168 копійок.

Сьогодні уряд скасував цей пільговий тариф. Таким чином, у перші три місяці 2021 року українці сплачуватимуть за весь обсяг електричної енергії за єдиним тарифом — по 168 копійок.

“[Пропонується] продовження строку дії ПСО до 31 березня 2021 року, встановлення на період з 1 січня по 31 березня 2021 фіксованої ціни для побутових споживачів на рівні 1,68 гривень за кВт/год.”, — оголосив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко на засіданні.

За словами Вітренка, таке рішення прийнято задля стабілізації ринку електричної енергії та сталої роботи енергопідприємств (“Енергоатом”, “Гідроенерго” тощо), а також “для уникнення стрімкого підвищення тарифу на електроенергію для побутових споживачів з січня”.