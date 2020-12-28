Таке рішення уряд прийняв на засіданні у понеділок, 28 грудня.
Як відомо, наразі побутові споживачі електроенергії сплачують за перші 100 кВт/год. за місяць по 90 копійок, а за кожен наступний кВт/год – по 168 копійок.
Сьогодні уряд скасував цей пільговий тариф. Таким чином, у перші три місяці 2021 року українці сплачуватимуть за весь обсяг електричної енергії за єдиним тарифом — по 168 копійок.
“[Пропонується] продовження строку дії ПСО до 31 березня 2021 року, встановлення на період з 1 січня по 31 березня 2021 фіксованої ціни для побутових споживачів на рівні 1,68 гривень за кВт/год.”, — оголосив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко на засіданні.
За словами Вітренка, таке рішення прийнято задля стабілізації ринку електричної енергії та сталої роботи енергопідприємств (“Енергоатом”, “Гідроенерго” тощо), а також “для уникнення стрімкого підвищення тарифу на електроенергію для побутових споживачів з січня”.
“У разі неприйняття поданого проєкту постанови ціна на електроенергію для побутових споживачів формуватиметься на ринкових умовах, що призведе до різкого (приблизно у 2,5 разі) зростання тарифу на електричну енергію з січня”, — запевнив він.