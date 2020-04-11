Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко у ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”.
За його словами, уряд буде збільшувати допомогу з безробіття і вже збільшили мінімальні виплати.
“Допомога по “тимчасовому” безробіттю, якщо на підприємствах люди зайняті не повний день, ми будемо компенсувати їм виплати на людей, які є вдома і які повернуться на роботу після завершення карантину. Тобто ми кажемо: “Не звільняйте людей, ми вам будемо виплачувати до мінімальної зарплати на людей, які є не повністю зайняті, які повернуться”, – зазначив Петрашко.
Міністр також додав, що ця програма буде реалізована у разі позитивного голосування за правки до бюджету.
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- Раніше повідомлялося, що за останні два тижні, протягом яких в Україні діють карантинні заходи, пов’язані з COVID-19, кількість безробітних українців зросла на 50 тисяч.