Кабінет Міністрів планує компенсовувати виплати для зарплат підприємствам, які не звільнятимуть людей на час карантину.

Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко у ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”.

За його словами, уряд буде збільшувати допомогу з безробіття і вже збільшили мінімальні виплати.

“Допомога по “тимчасовому” безробіттю, якщо на підприємствах люди зайняті не повний день, ми будемо компенсувати їм виплати на людей, які є вдома і які повернуться на роботу після завершення карантину. Тобто ми кажемо: “Не звільняйте людей, ми вам будемо виплачувати до мінімальної зарплати на людей, які є не повністю зайняті, які повернуться”, – зазначив Петрашко.

Міністр також додав, що ця програма буде реалізована у разі позитивного голосування за правки до бюджету.

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