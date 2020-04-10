За останні два тижні, протягом яких в Україні діють карантинні заходи, пов'язані з COVID-19, кількість безробітних українців зросла на 50 тисяч.

Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна” повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами міністра, під час карантину кількість безробітних, які зареєструвалися в центрах зайнятості, збільшилася до 4-5 тисяч на день. Загалом протягом останніх двох тижнів кількість безробітних збільшилася на 50 тисяч.

“У нас сьогодні більше 320 тисяч офіційно зареєстрованих безробітних. За останні два тижні ця кількість зросла майже на 50 тисяч. Щодня, якщо порівняти, одна тисяча людей реєструвалася в день до введення карантинних заходів, сьогодні ця цифра зростає з дня на день — від 4 до 5 тисяч реєструються безробітними”, — зазначив прем’єр-міністр.

Шмигаль наголосив, що уряд “насправді запрошує” тих, хто залишилися без роботи, реєструватися в центрах зайнятості. Реєстрація дозволить їм отримати соціальні виплати, які передбачені запропонованими Кабміном змінами до держбюджету.

Як повідомлялося раніше, за прогнозами президента Торгово-промислової палати України Геннадія Чижикова, в період карантину через COVID-19 кількість безробітних в Україні може зрости до 2 млн осіб.