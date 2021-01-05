Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт "Про вихід з Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань правової охорони й захисту інтелектуальної власності".

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан в Facebook.

“Законопроєктом пропонується вийти з угоди, учиненої 19 листопада 2010-го року в місті Санкт-Петербург та ратифікованої Верховною Радою України 21 грудня 2011 року”, – написав Мокан.

Він зазначив, що представники України вже тривалий час не беруть участі у засіданнях Міждержавної ради, Україна не бере участь в розробці проєктів міжнародних договорів в рамках СНД, не здійснює в рамках Угоди обмін патентною, нормативно-методичною документацією у сфері охорони й захисту інтелектуальної власності.

Положення Угоди щодо здійснення співробітництва уповноваженими (компетентними) органами у сфері інтелектуальної власності шляхом координації та проведення спільних досліджень, погодження питань, пов’язаних з охороною й захистом інтелектуальної власності у ході здійснення співробітництва у сфері економіки, торгівлі, науки, техніки та культури, а також сприяння в укладенні відповідних міжнародних договорів наразі також не застосовується.

“Дана Угода не відповідає сучасному стану економічних відносин між державами-членами СНД. А зобов’язання України, що виникли протягом строку дії Угоди, врегульовані”,- зазначив Мокан.

ДОВІДКА. Співдружність Незалежних Держав (СНД) – міжнародна організація, покликана регулювати співпрацю між державами, які раніше входили до складу СРСР. СНД не є наддержавним утворенням і функціонує на добровільних засадах.

СНД було засновано главами РРФСР (Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка), Білорусі та України шляхом підписання 8 грудня 1991 року в Віскулях (Біловезька пуща) “Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав” (відома як Біловезька угода).

У документі, що містив преамбулу й 14 статей, констатувалося, що Союз РСР припиняє своє існування як суб’єкт міжнародного права і геополітичної реальності. Однак сторони домовилися про утворення Співдружності Незалежних Держав.