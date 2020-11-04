Covid-19 Україна

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Кабмін погодив звільнення голів трьох ОДА

Кабінет Міністрів України погодив звільнення голів трьох обласних державних адміністрацій.

Середа, 4 листопада 2020, 14:26

Про це повідомив народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко в своєму Telegram-каналі.

Зокрема, Кабмін погодив звільнення голови Одеської ОДА – Максима Куцого, голови Івано-Франківської ОДА – Віталія Федоріва та голови Сумської ОДА – Романа Грищенка.

  • У четвер, 22 жовтня, Кабінет Міністрів скасував розпорядження про тимчасове виконання обов’язків голови Державної митної служби України Андрієм Павловським. Водночас чиновника звільнено з посади заступника голови Державної митної служби України.

 

Теги: звільнення, Кабмін, ОДА

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