Кабінет Міністрів України вносить зміни до так карантинної постанови з метою протидії можливому спалаху коронавірусу у зв’язку з поширенням штаму Delta.

Про це на засіданні КМУ повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник Уряду наголосив, що у постанову вносять зміни щодо перетину кордону та самоізоляції.

Деталі нововведень розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, новий штам коронавірусу активно шириться Європою. Зокрема, він циркулює на території РФ.

“Ми пропонуємо нові правила перетину кордону, які наберуть чинності через сім днів після публікації, щоб знизити можливість поширення вірусу. Завдяки цим змінам ми зможемо робити якісніші дослідження”, – повідомив Віктор Ляшко.

Громадяни України, які виїхали до моменту введення змін, зможуть повернутися за старими правилами. З набранням чинності можна безперешкодно перетинати кордон в разі наявності хоча б одного щеплення. Іноземці завжди повинні мати негативний тест на коронавірус та медичне страхування. У разі відсутності повної вакцинації, пропонуватимуть встановити застосунок “Вдома”, який контролюватиме самоізоляцію через 72 години, якщо не буде негативного тесту.

У разі позитивного тесту на коронавірус людину відправлять у лікарню, або на самоізоляцію.

“Особливому контролю підлягатимуть ті невакциновані, які прибули з Росії та Індії. Якщо вони пробули принаймні 7 днів до перетину українського кордону в цих країнах, вони підлягатимуть обов’язковій самоізоляції на 14 днів без можливості дострокового припинення”, – додав міністр.

Довідка. Delta – це новий штам вірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам в 1,6 раза більш заразний, а також в 1,45 раза збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталенні виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.