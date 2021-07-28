До кінця року Україна отримає понад 47 млн доз вакцини від різних виробників.

Про це під час засідання Уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, коштом державного бюджету буде привезено 20 млн доз вакцини від компанії Pfizer.

“Цієї кількості вакцин буде достатньо, аби виконати завдання щодо повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році. Це першочергове завдання МОЗ”, – заявив очільник Уряду.

За словами Шмигаля, Кабмін працює над тим, щоб підготувати країну до можливого спалаху коронавірусу у зв’язку з поширенням штаму Delta.

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

13 квітня в Україні розпочалося щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

16 квітня до України було доставлено першу партію вакцини проти коронавірусу COVID-19 розробки американської компанії Pfizer та німецької BioNTech. 18 квітня розпочалася вакцинація цим препаратом.

23 квітня в Україну доставили понад 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio. Її вирішили використати в основному для вакцинації людей віком 65+, а також для повторного щеплення тих, хто отримав першу дозу препарату Covishield.