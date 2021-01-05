Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан в Facebook.

Так, сьогодні члени уряду проголосували за призначення Артема Льозіна заступником міністра культури і інформаційної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Зазначимо, що до сьогодні Артем Льозін обіймав посаду керівника R&D відділу, відеоплатформи 1+1 video, сервісу SUDUM.

Льозін закінчив КПІ, здобувши ступінь магістра комп’ютерних наук і систем. Має 11-річний досвід управління діджитал-проєктами і впровадження цифрових інновацій в корпоративній сфері.

Фото: detector.media

Крім того, Кабмін звільнив Давида Макар’яна з посади заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України (у зв’язку з переходом на іншу роботу).

Також уряд погодив призначення Іштвана Петрушки заступником голови Закарпатської ОДА.