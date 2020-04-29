Кабінет міністрів сьогодні на засіданні призначив Генадія Пліса керівником Державної аудиторської служби України.

Про це повідомив народний депутат фракції “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко в своєму Telegram-каналі.

“Головою Державної аудиторської служби України призначили Пліса Геннадія Васильовича”, – йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що у 2005-2006 роках Пліс працював начальником фінансово-економічного управління Міністерства вугільної промисловості.

Протягом 2016-2017 років обіймав посаду першого заступника голови Київської міської державної адміністрації. А до цього очолював департамент фінансового контролю та аудиту КМДА.

З кінця 2017 року Пліс працював в секретаріаті Кабміну директором департаменту з питань регіональної політики, а також виконував обов’язки заступника Державного секретаря.

6 вересня 2018 року Уряд призначив Пліса заступником міністра фінансів.