Кабінет міністрів України сьогодні на засіданні продовжив до 1 липня 2020 року заборону на експорт товарів протиепідемічного призначення.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, заборона на експорт таких товарів продовжується на місяць.

При цьому, дозволяється експорт з України водонепроникних костюмів і халатів герметичних одноразових з відповідним маркуванням.

“Доповнити норми, які дозволять здійснювати експорт водонепроникних лабораторних костюмів і халатів ізоляційних медичних одноразових в разі, якщо відносяться до 1 і 5 типу захисту одягу від інфекційних агентів, що підтверджується маркуванням”, – зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко.

Постанова була прийнята з доопрацюванням протягом одного дня.

Варто зазначити, що 11 березня Уряд тимчасово, до 1 червня 2020 року, обмежив експорт товарів протиепідемічного призначення.

Забороні експорту підлягають:

• водонепроникний лабораторний костюм;

• рукавички з інших полімерних матеріалів;

• рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові;

• рукавички неопудрені з нітрилу;

• халат ізоляційний медичний одноразовий;

• маски медичні (хірургічні);

• окуляри захисні;

• щиток захисний;

• респіратор класу захисту не нижче FFP2.