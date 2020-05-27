Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Зокрема, заборона на експорт таких товарів продовжується на місяць.
При цьому, дозволяється експорт з України водонепроникних костюмів і халатів герметичних одноразових з відповідним маркуванням.
“Доповнити норми, які дозволять здійснювати експорт водонепроникних лабораторних костюмів і халатів ізоляційних медичних одноразових в разі, якщо відносяться до 1 і 5 типу захисту одягу від інфекційних агентів, що підтверджується маркуванням”, – зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Ігор Петрашко.
Постанова була прийнята з доопрацюванням протягом одного дня.
Варто зазначити, що 11 березня Уряд тимчасово, до 1 червня 2020 року, обмежив експорт товарів протиепідемічного призначення.
Забороні експорту підлягають:
• водонепроникний лабораторний костюм;
• рукавички з інших полімерних матеріалів;
• рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові;
• рукавички неопудрені з нітрилу;
• халат ізоляційний медичний одноразовий;
• маски медичні (хірургічні);
• окуляри захисні;
• щиток захисний;
• респіратор класу захисту не нижче FFP2.
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