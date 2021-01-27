Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні схвалив проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів".

Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Законопроєктом пропонується запровадити систему стимулюючих заходів, спрямованих на започаткування підприємницької діяльності громадянами України, які працювали за кордоном та повернулися в Україну, шляхом надання їм допомоги для економічної реінтеграції.

Для цього буде внесено зміни до законів України “Про зайнятість населення” та “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

Зазначається, що проєктом акта передбачається запровадження надання допомоги для економічної реінтеграції трудових мігрантів, виходячи з наявності у них страхового стажу за рахунок двох джерел:

за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття одноразово на безповоротній основі – для громадян України, які мають страховий стаж понад 10 років;

за рахунок коштів державного бюджету України, передбачених в бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на поворотній основі – для громадян України, які мають страховий стаж менше 10 років.

Крім того, згідно з документом, граничний розмір допомоги не буде перевищувати 150 тис. гривень, тому загальний розмір потреби у додаткових коштах на рік складе 108 млн. гривень.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що одна з головних умов — людина має інвестувати й власні кошти у суму не меншій ніж та, що видала держава.

“Ми розраховуємо, що така підтримка дасть стимули для людей залишатися в Україні, відкрити власний бізнес, інвестувати кошти у свою громаду та у нові робочі місця для українців”, – додав він.