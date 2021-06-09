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Кабмін пропонує ввести санкції проти 10 юридичних осіб за пропаганду російської агресії

Кабінет Міністрів схвалив пропозицію щодо застосування персональних санкцій проти 10 юридичних та 6 фізичних осіб за пропаганду агресії РФ.

Середа, 9 червня 2021, 17:35

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Протягом трьох днів пропозицію про введення санкцій внесуть на розгляд Ради національної безпеки і оборони України. Зазначається, що до санкційного списку можуть увійти 10 юридичних та 6 фізичних осіб, причетних до поширення продукції та інформаційного контенту, спрямованих на виправдання збройної агресії Російської Федерації проти України та тимчасової окупації РФ частини території України, популяризацію та пропаганду діяльності органів окупаційних адміністрацій РФ.

Усі ці особи зареєстровані у 8 різних країнах. Санкції пропонується запровадити терміном на 3 роки.

Запропонований пакет санкцій передбачає:

  • блокування користування майном на території нашої держави;
  • унеможливлення здійснення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;
  • унеможливлення виведення капіталів за межі території України.

“Крім того, зупинить виконання економічних та фінансових зобов’язань, припинить надання телекомунікаційних послуг і заблокує можливість використання телекомунікаційних мереж загального користування, а також унеможливить передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності, використання відповідних інтернет-ресурсів на території України”, – пояснили у міністерстві.

Наголошується, що це рішення спрямоване на захист національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України.

  • 14 травня, після ухвалення закону про “злодіїв у законі” Україна застосувала персональні санкції проти 557 “злодіїв у законі”, відомих наразі у світі.  Більшість з них знаходиться за межами держави. Водночас на волі тоді перебувало лише 17 осіб.
Теги: агресія Росії, пропаганда, РНБО, Росія, санкції

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