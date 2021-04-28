Про це йдеться на сайті Уряду.
“Тимчасовим виконувачем обов’язків Міністра енергетики було призначено заступника міністра енергетики Бойко Юрія Миколайовича”, – йдеться в повідомленні.
Цікаво, що це кадрове рішення має формальний характер, оскільки, за даними ЗМІ, завтра на позачерговому засіданні Верховна Рада повинна проголосувати за призначення на посаду міністра енергетики віцепрезидента НАЕК “Енергоатом” Германа Галущенка.
Рішення прийняли у зв’язку з призначенням ексочільника Міненерго Юрія Вітренка на посаду голови НАК “Нафтогаз”.
- Перед цим Кабінет Міністрів звільнив голову правління НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва. Він очолював “Нафтогаз” з 2014 року. Однак вчора, 27 квітня, компанія відзвітувала про збитки 2020 року. Зокрема, мова йде про 19 млрд гривень збитків. Сам Коболєв заявив, що жодних заяв про звільнення не писав та дізнався про це з новин.