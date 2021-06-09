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Кабмін призначив ще одного заступника голови МОЗ

У середу, 9 червня, Кабінет Міністрів призначив Олександра Комаріду заступником міністра охорони здоров’я.

Середа, 9 червня 2021, 14:41

Фото: apteka.ua

Про це у Facebook повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

“Уряд щойно призначив ще одного заступника міністра охорони здоров’я! Олександре, вітаю у команді! До праці”, – написав Ляшко.

Додамо, що до призначення заступником голови МОЗ Олександр Комаріда обіймав посаду генерального директора Директорату фармацевтичного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України.

Нагадаємо, що у середу, 2 червня, Кабінет Міністрів призначив Ігоря Кузіна заступником міністра охорони здоров’я України та головним державним санітарним лікарем України.

Того ж дня Уряд призначив ще одного заступника голови МОЗ. Ним став Петро Ємець. Він раніше працював у МОЗ й пройшов шлях від головного спеціаліста до керівника економічного департаменту.

  • Раніше Кабінет Міністрів України схвалив призначення на посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації Марії Чорної.
Теги: МОЗ України, Олександр Комаріда

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