Кабмін призначив ще одного заступника голови МОЗ

Про це у Facebook повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко.

“Уряд щойно призначив ще одного заступника міністра охорони здоров’я! Олександре, вітаю у команді! До праці”, – написав Ляшко.

Додамо, що до призначення заступником голови МОЗ Олександр Комаріда обіймав посаду генерального директора Директорату фармацевтичного забезпечення Міністерства охорони здоров’я України.

Нагадаємо, що у середу, 2 червня, Кабінет Міністрів призначив Ігоря Кузіна заступником міністра охорони здоров’я України та головним державним санітарним лікарем України.

Того ж дня Уряд призначив ще одного заступника голови МОЗ. Ним став Петро Ємець. Він раніше працював у МОЗ й пройшов шлях від головного спеціаліста до керівника економічного департаменту.