У Кабінеті міністрів відзвітували, що станом на 24 липня розподілили всі кошти з Фонду боротьби з коронавірусом. Йдеться про 66 мільярдів гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства фінансів України.

Спочатку в фонд закладалося 64,7 млрд грн, але пізніше він був збільшений до 66 млрд грн.

Більш ніж половина грошей з фонду, а саме 35 мільярдів грн піде на реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг.

У повідомленні сказано, що касові витрати коштів фонду станом на 22 липня становлять 9,7 млрд грн.

Велику частину грошей, 16 мільярдів гривень, з фонду виділили на потреби медичної галузі. Зокрема, для забезпечення медиків засобами індивідуального захисту, для виплати підвищеної заробітної плати, закупівлі для лікарень обладнання, в тому числі апаратів штучного дихання, а також для будівництва, реконструкції та ремонту приймальних відділень.

Щоб мінімізувати наслідки безробіття, з фонду було взято 7 мільярдів гривень. За допомогою цих грошей Кабмін надавав виплати тим, хто тимчасово залишилися без роботи.

Частина грошей пішла на соціальні виплати. Так, 1,2 млрд грн було виділено для фізичних осіб-підприємців з дітьми у віці до 10 років. Ще 2,5 млрд грн було спрямовано на доплати військовослужбовцям.