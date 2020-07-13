Верховна Рада України перенаправила майже 1,3 млрд гривень на проведення виборів. Кошти перенаправили з Фонду по боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

За результатами голосування законопроєкт 332 голосами був прийнятий за основу і 330 голосами – в цілому.

Закон вносить зміни до додатків №3 та №6 ЗУ “Про державний бюджет України на 2020 рік”. Зокрема, збільшено видатки споживання загального фонду на 1263 954,1 тис. гривень.

“Зменшивши витрати загального фонду на тисячу двісті шістьдесят три 954,1 тис. гривень за бюджетною програмою “Фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, і її наслідками”, – зазначено в пояснювальній записці.

Витрати збільшили за такими бюджетними програмами:

“Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів” на 10 841,5 тис. гривень;

“Проведення виборів народних депутатів України” на 994,8 тис. гривень;

“Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” на 1252 117,8 тис. гривень.