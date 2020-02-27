Кабінет міністрів підтримав встановлення квоти на імміграцію п'яти тисяч іноземних висококваліфікованих фахівців для працевлаштування в українських ІТ-компаніях.

Про це повідомив заступник міністра цифровий трансформації України Олександр Борняков.

Українські ІТ-компанії тепер можуть запросити п’ять тисяч фахівців, які зможуть отримати в Україні посвідку на проживання.

Завдяки урядовим рішенням їм не потрібно буде щороку оформляти дозвіл на працевлаштування в нашій країні. Вони зможуть працювати в Україні, маючи ті ж права, що і наші громадяни.

Конкретних термінів перебування в країні не буде. Кожен роботодавець буде вирішувати це питання за допомогою оформлення договору з тим чи іншим фахівцем.

Також серед привілеїв такого рішення – ІТ-фахівець на час роботи в Україні зможе приїхати в країну разом зі своєю сім’єю.

І ще одне – вони отримають право відкривати ФОП.