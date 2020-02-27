Про це повідомив заступник міністра цифровий трансформації України Олександр Борняков.
Українські ІТ-компанії тепер можуть запросити п’ять тисяч фахівців, які зможуть отримати в Україні посвідку на проживання.
Завдяки урядовим рішенням їм не потрібно буде щороку оформляти дозвіл на працевлаштування в нашій країні. Вони зможуть працювати в Україні, маючи ті ж права, що і наші громадяни.
Конкретних термінів перебування в країні не буде. Кожен роботодавець буде вирішувати це питання за допомогою оформлення договору з тим чи іншим фахівцем.
Також серед привілеїв такого рішення – ІТ-фахівець на час роботи в Україні зможе приїхати в країну разом зі своєю сім’єю.
І ще одне – вони отримають право відкривати ФОП.
- Раніше у Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що з моменту старту державного застосунку “Дія” його успішно завантажили і авторизувалися 310 тисяч 31 користувач.