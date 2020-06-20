Кабінет міністрів рекомендував підприємцям перевести, за можливості, співробітників на дистанційну роботу, або ж починати робочий день пізніше. Це пов'язано з тим, що необхідно "розтягнути" час, коли люди добираються на роботу, щоб уникнути скупчення в громадському транспорті.

Про це йдеться в постанові уряду №500.

Так, Кабінет Міністрів рекомендував підприємствам починати робочий день для співробітників о 9:00, 10:00, або в більш пізній час протягом карантину.

Також в тексті постанови сказано, що держоргани та органи місцевого самоврядування, а також “підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, повинні забезпечити на період карантину гнучкий робочий час або відправити працівників на дистанційну роботу”.

Що стосується перенесення початку робочого дня, то зробити це рекомендується підприємствам оптової і роздрібної торгівлі, які “займаються ремонтом автотранспортних засобів і мотоциклів, поштовою та кур’єрською діяльністю, тимчасовим розміщенням і організацією харчування, страховою діяльністю, установам освіти, наданням соціальної допомоги, мистецтвом, спортом , а також підприємствам сфери розваг і відпочинку”.

Крім цього, органам місцевого самоврядування рекомендовано розробити або скорегувати маршрути руху громадського транспорту, враховуючи нові графіки роботи підприємств, установ, організацій для забезпечення можливості переміщення працівників на роботу і з роботи.