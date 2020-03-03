Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook віцепрем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, таку посаду буде запроваджено у всіх міністерствах, обласних адміністраціях, держкомпаніях, агентствах та інших центральних органах виконавчої влади. У держорганах напрямком цифрової трансформації займатиметься заступник голови.

“Chief Digital Transformation Officer, керівник цифрової трансформації. На рівні державних органів — це профільний заступник. Відтепер такі позиції з’являться в кожному міністерстві, обласній адміністрації, держкомпанії, агенції та інших центральних органах виконавчої влади. Як пілот – у Херсонській ОДА і Харківській мерії вже є перші CDTO”, – зазначив Федоров.

Погоджувати призначення CDTO будуть у Міністерстві цифрової трансформації.

“Це новий рівень менеджменту реалізації державної політики. Гадаю, ми одні з перших у світі, хто почав реалізовувати такий підхід”, – наголосив віцепрем’єр.

У прес-службі Міністерства цифрової трансформації уточнили, що введення посади CDTO дозволить “просувати цифровізацію у всіх сферах економіки – як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях”.

Також будуть створені окремі підрозділи з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації центральних органів виконавчої влади. Вони відповідатимуть за оновлення державних органів, впровадження нових технологій, інновацій, забезпечувати надання громадянам послуг в електронній формі.

“Важливо, що утворення цифрових підрозділів та впровадження посад CDTO не призведе до додаткових витрат із бюджету. Згідно з сьогоднішньою постановою, все здійснюватиметься в межах установленої граничної чисельності працівників, фонду оплати праці та видатків на утримання відповідного органу”, – уточнили в міністерстві.