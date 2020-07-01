Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні прийняв рішення про відтермінування ринку газу для населення до 1 серпня.

Про це на брифінгу після засідання Уряду заявила виконувач обов’язків міністра енергетики Ольга Буславець.

Вона зазначила, що 1 липня поточного року закінчується дія попереднього положення про ПСО на ринку газу у частині постачання газу населення.

“Проте для забезпечення безперебійності та стабільності функціонування ринку природного газу при скасуванні ПСО важливим було визначення постачальника останньої надії, якого, на жаль, останні два роки у нас не було”, – сказала Буславець.

У зв’язку з цим сьогодні уряд продовжив дію ПСО до 1 серпня. За словами в.о. міністра, це необхідна норма для того, щоб усе відбувалося послідовно.

“Ми чекаємо, що до 7 липня буде надано пропозиції та конкурс буде проведено. Це надасть можливість після цього поетапно забезпечити відкриття ринку газу і безперебійне постачання цього ресурсу населенню”, – додала Буславець.

(На відео з 00:43)