Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні погодив ряд кадрових змін в керівництві областей України.

Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Василь Мокан.

Зокрема, Уряд погодив звільнення чинного очільника Черкасьої області Романа Боднара.

Крім того, Кабмін схвалив призначення Андрія Назаренка головою Кіровоградської ОДА та Сергія Сергійчука головою Черкаської ОДА.

Крім того, міністри вирішили призначити:

– головою Державної служби України з безпеки на транспорті (шляхом укладення з ним контракту щодо проходження державної служби на період дії карантину) Прокопчука Єгора.

– першим заступником Голови Державного агентства України з питань кіно (шляхом укладення з нею контракту щодо проходження державної служби на період дії карантину) Шевчук Юлію.

– заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби (з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації) Михайлова Олексія.