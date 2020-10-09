Про це повідомляє пресслужба МВС.
Так, зараз Головний сервісний центр МВС щорічно проводить тендерну процедуру щодо замовлення, виготовлення та закупівлі номерних знаків на авто. Потім ці автономери передаються в регіональні сервісні центри МВС, які, в свою чергу, передають їх до територіальних сервісних центрів. У міністерстві зазначають, що така процедура є економічно невигідною.
Документом пропонується передати виготовлення номерних знаків для транспортних засобів, що підлягають держреєстрації, і номерних знаків для разових поїздок суб’єктам господарювання.
Згідно із законопроєктом, при реєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС українці отримуватимуть свідоцтво про реєстрацію.
Номерний знак кожен клієнт обере на свій розсуд і замовить у тій установі, яка має право на його виготовлення за державним стандартом.
Власник авто при його реєстрації зможе увійти в електронний кабінет водія, знайти вільний номер і забронювати його.
Таким чином, номерний знак у сервісному центрі МВС видаватися не буде.
“Наша ініціатива дає можливість громадянам на свій розсуд обирати комбінації номерних знаків, які є у вільному доступі, а не лише ті, які є в сервісному центрі МВС”, – зазначив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.
Тепер законопроєкт повинна підтримати Верховна Рада України.
- Українських водіїв штрафуватимуть за ЗD-номери на автомобілях, оскільки вони не відповідають встановленим вимогам державних стандартів України (ДСТУ). У пункті 4.3 ДСТУ 3650:2019 “Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови” прописано, що 3D-номерні знаки не відповідають вимогам.