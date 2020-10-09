У п'ятницю, 9 жовтня, Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт Міністерства внутрішніх справ про зміну порядку виготовлення та видачі номерів для транспортних засобів.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Так, зараз Головний сервісний центр МВС щорічно проводить тендерну процедуру щодо замовлення, виготовлення та закупівлі номерних знаків на авто. Потім ці автономери передаються в регіональні сервісні центри МВС, які, в свою чергу, передають їх до територіальних сервісних центрів. У міністерстві зазначають, що така процедура є економічно невигідною.

Документом пропонується передати виготовлення номерних знаків для транспортних засобів, що підлягають держреєстрації, і номерних знаків для разових поїздок суб’єктам господарювання.

Згідно із законопроєктом, при реєстрації транспортного засобу в сервісному центрі МВС українці отримуватимуть свідоцтво про реєстрацію. Номерний знак кожен клієнт обере на свій розсуд і замовить у тій установі, яка має право на його виготовлення за державним стандартом.

Власник авто при його реєстрації зможе увійти в електронний кабінет водія, знайти вільний номер і забронювати його.

Таким чином, номерний знак у сервісному центрі МВС видаватися не буде.

“Наша ініціатива дає можливість громадянам на свій розсуд обирати комбінації номерних знаків, які є у вільному доступі, а не лише ті, які є в сервісному центрі МВС”, – зазначив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Тепер законопроєкт повинна підтримати Верховна Рада України.