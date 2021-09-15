Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

Стратегія інформаційної безпеки України передбачає заходи протидії дезінформації та маніпуляції з боку РФ, а також боротьбу з низьким рівнем медіаграмотності українців.

Зазначається, що стратегія розрахована до 2025 року. За цей час в Україні мають сформувати й захистити інформаційний простір, розробити та ввести дієвий механізм боротьби з незаконним контентом. Крім того, повинна відбутися інформаційна реінтеграції громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.

У пояснювальній записці зазначається, що стратегія визначає засади забезпечення інформаційної безпеки України, протидії загрозам безпеці держави в інформаційному просторі, захисту прав осіб на інформацію та захист персональних даних.

Стратегія реалізовуватиметься через стримування інформаційної агресії, спрямованої на повалення конституційного ладу та територіальної цілісності України, підрив її суверенітету та демократичного ладу, забезпечення інформаційної стійкості суспільства та держави, створення ефективної системи взаємодії між органами державної влади, місцевого самоврядування та суспільством, а також розвиток стратегічних відносин із ключовими іноземними партнерами на засадах партнерства та співпраці.

Тепер стратегію інформаційної безпеки має схвалити РНБО.