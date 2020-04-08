Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.
За словами Шмигаля, до економічної ради увійдуть провідні фахівці та науковці.
“Завданням цього органу буде напрацювання механізмів розв’язання проблемних питань у сфері економіки та створення сприятливих умов для її розвитку”, – заявив голова уряду.
Очолить Раду економічного розвитку сам Прем’єр.
- Кабінет Міністрів України в оновленому макроекономічному прогнозі підвищив прогноз інфляції в 2020 році із затверджених раніше 5,5 % до 11,6 %.