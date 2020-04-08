Кабінет Міністрів підтримав створення Ради з питань економічного розвитку України, яка об'єднає зусилля державної влади та експертного середовища.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

За словами Шмигаля, до економічної ради увійдуть провідні фахівці та науковці.

“Завданням цього органу буде напрацювання механізмів розв’язання проблемних питань у сфері економіки та створення сприятливих умов для її розвитку”, – заявив голова уряду.

Очолить Раду економічного розвитку сам Прем’єр.