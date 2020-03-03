Уряд України створив веб-портал з усією актуальною інформацією про коронавірус COVID-19.

Про це в Telegram повідомив Прем’єр Олексій Гончарук.

Прем’єр підтвердив інформацію про перший випадок коронавируса в країні і закликав зберігати спокій і перевіряти інформацію тільки з офіційних джерел.

“Підкреслюю, держава готова оперативно реагувати і надавати кваліфіковану медичну допомогу”, – написав він.

Крім того, Уряд створив спеціальну інформаційну сторінку, на якій можна дізнатися все про новий коронавірус – https://covid19.com.ua/