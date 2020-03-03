Про це в Telegram повідомив Прем’єр Олексій Гончарук.
Прем’єр підтвердив інформацію про перший випадок коронавируса в країні і закликав зберігати спокій і перевіряти інформацію тільки з офіційних джерел.
“Підкреслюю, держава готова оперативно реагувати і надавати кваліфіковану медичну допомогу”, – написав він.
Крім того, Уряд створив спеціальну інформаційну сторінку, на якій можна дізнатися все про новий коронавірус – https://covid19.com.ua/
- В Україні підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19.