Кабінет міністрів сьогодні на засіданні схвалив виділення Міністерству охорони здоров’я 100 млн грн на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Про це повідомляє пресслужба Уряду.

Зазначається, що цих коштів вистачить на орієнтовно 200 ШВЛ.

“Коштом виділених 100 млн грн буде можливо закупити орієнтовно 200 сучасних апаратів штучної вентиляції легень, які відповідають необхідним технічним критеріям і можуть бути використані для надання допомоги пацієнтам з COVID-19”, – сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він також додав, що це будуть апарати українського виробництва.

“Вони пройшли всі тестування і відразу після закупівлі апарати будуть поставлені в наші лікарні по всій країні”, – резюмував міністр.