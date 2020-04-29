Про це повідомляє пресслужба Уряду.
Зазначається, що цих коштів вистачить на орієнтовно 200 ШВЛ.
“Коштом виділених 100 млн грн буде можливо закупити орієнтовно 200 сучасних апаратів штучної вентиляції легень, які відповідають необхідним технічним критеріям і можуть бути використані для надання допомоги пацієнтам з COVID-19”, – сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Він також додав, що це будуть апарати українського виробництва.
“Вони пройшли всі тестування і відразу після закупівлі апарати будуть поставлені в наші лікарні по всій країні”, – резюмував міністр.
- Станом на 28 квітня в Україні на апаратах штучної вентиляції легенів (ШВЛ) знаходиться 121 людина, яка заразилася коронавірусом COVID-19.