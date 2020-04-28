Про це поінформували в Центрі громадського здоров’я МОЗ України.
Так, на амбулаторному лікуванні перебувають 6430 пацієнтів, з них 1532 медпрацівника.
“Усього потребували госпіталізації 2980 осіб, із них 311 медиків. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 121 людина, у тому числі одна дитина та 7 медиків“, – сказано в повідомленні.
У результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 239 осіб (19 за останню добу), з них 132 чоловіки та 107 жінок. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (85 %).
Як розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, більшість померлих мали хронічні захворювання.
“За останню добу в Україні було зафіксовано 19 летальних випадків, більшість з яких супроводжувалися хронічними захворюваннями. Це були люди з групи ризику”, – повідомив міністр.
Водночас 992 пацієнта уже одужали, з них 209 медпрацівників (повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі).
За весь час пандемії коронавірусу в Україні захворіли 9410 осіб, з них 639 дітей і 1843 медика.
За останню добу захворіли 25 дітей і 94 медпрацівника.
- В Україні станом на ранок 28 квітня зафіксовано 9410 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 401 новий випадок.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль оголосив, що другий, третій і четвертий етапи виходу з карантину можуть початися одночасно. Стартова точка першого етапу пом’якшення карантину може наступити 11 травня.