Станом на 28 квітня в Україні на апаратах штучної вентиляції легенів (ШВЛ) знаходиться 121 людина, яка заразилася коронавірусом COVID-19.

Про це поінформували в Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

Так, на амбулаторному лікуванні перебувають 6430 пацієнтів, з них 1532 медпрацівника.

“Усього потребували госпіталізації 2980 осіб, із них 311 медиків. На апараті штучної вентиляції легенів знаходиться 121 людина, у тому числі одна дитина та 7 медиків“, – сказано в повідомленні.

У результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 239 осіб (19 за останню добу), з них 132 чоловіки та 107 жінок. Серед померлих переважають особи у віці від 50 років (85 %).

Як розповів сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, більшість померлих мали хронічні захворювання.

“За останню добу в Україні було зафіксовано 19 летальних випадків, більшість з яких супроводжувалися хронічними захворюваннями. Це були люди з групи ризику”, – повідомив міністр.

Водночас 992 пацієнта уже одужали, з них 209 медпрацівників (повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їхньому організмі).

За весь час пандемії коронавірусу в Україні захворіли 9410 осіб, з них 639 дітей і 1843 медика.

За останню добу захворіли 25 дітей і 94 медпрацівника.