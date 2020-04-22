Про це повідомляється в телеграм каналі народного депутата України Олексія Гончаренка.
Зокрема, передбачається введення державного регулювання цін на 10 продуктових товарів, 20 засобів індивідуального захисту, 7 лікарських засобів і 11 видів антисептиків.
Продуктові товари:
- Крупа гречана.
- Цукор пісок.
- Борошно пшеничне (вищий сорт).
- Макаронні вироби вітчизняного виробництва (вермішель з борошна пшеничного вищого сорту).
- Молоко пастеризоване, жирністю 2,5% (у плівці).
- Хліб житньо-пшеничний.
- Яйця курячі категорії С1.
- Птиця (тушка куряча).
- Вода мінеральна без газу.
- Масло вершкове, жирністю 72,5%.
Лікарські засоби:
- Paracetamol.
- Azithromycin.
- Amoxicillin and beta-lactamase inhibitor.
- Ampicillin.
- Amoxicillin.
- Caftriaxone.
- Moxifloxacin.
Зауважимо, що під час засідання уряду Кабмін вирішив доопрацювати список лікарських засобів та згодом його доповнити.
Антисептики та дезінфекційні засоби:
- Хлоргексин.
- Етанол.
- Повідон йоду.
- Засіб на спиртовій основі для протирання рук.
- Хлорвмісні та інші за способом дії препарати для дезінфекції поверхонь, матеріалів, обладнання.
- Хлороксиленол.
- Спиртовмісний антисептик для рук кишеньковий.
- Дезінфікуючий засіб для обробки поверхонь.
- Дезінфікуючий засіб для оборобки рук і шкіри.
- Мийно-дезінфікуючий засіб для прання.
- Мийно-дезінфікуючий засіб для інструментів та обладнання.
Засоби індивідуального захисту:
- Шапочка медична одноразова.
- Медична маска.
- Халат ізоляційний медичний одноразовий.
- Костюм біологічного захисту/комбінезон.
- Водонепроникні лабораторні костюми.
- Рукавички медичні стерильні або нестерильні.
- Рукавички нітрилові.
- Рукавички латексні неопудрені.
- Кольчужні (кевларові) рукавички.
- Повнолицьова маска/напівмаска.
- Захисний щиток.
- Захисні окуляри.
- Респіратор FFP2 або FFP3.
- Фартух медичний.
- Бахіли одноразові.
- Гумові чоботи.
- Прогумований водонепроникний медичний фартух.
- Медична марля.
- Захисна напівмаска.
- Фільтри для повнолицьових та напівмасок
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що хворіти на коронавірус “не соромно” та закликав громадян звертатися по допомогу до лікарів.