Кабінет міністрів сьогодні під час засідання підтримав проєкт розпорядження, згідно з яким з 20 червня по 31 серпня при температурі повітря вище 28 градусів рух транспортних засобів фактичною масою понад 24 тони буде обмежено.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Проєкт розпорядження розроблений МВС з метою запобігання передчасного руйнування автомобільних доріг перевантаженням транспортних засобів. Проєкт акта спрямований на збереження автодоріг загального користування та використання їх відповідно до технічних умов експлуатації”, – сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Він зазначив, що запровадження автоматичного вагового контролю транспортних засобів є елементом забезпечення безпеки дорожнього руху та забезпечення збереження автомобільних доріг, які зараз будуються.

“Проєктом розпорядження доручається: Державному агентству автомобільних доріг, Національній поліції, місцевим органами виконавчої влади в межах компетенції вжити заходів щодо обмеження руху транспортних засобів фактичною масою понад 24 тони й навантаженням на вісь більш ніж 7 тонн при температурі повітря вище 28 градусів на автомобільних дорогах та вулицях населених пунктів з 08:00 до 20:00”, – пояснив міністр.

Він також додав, що з 20 червня до 31 серпня працюватимуть мобільні групи працівників Державної служби безпеки на транспорті, Нацполіції та СБУ, які виявлятимуть факти порушень правил проїзду транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

Уряд підтримав проєкт з доопрацюванням в одноденний термін.