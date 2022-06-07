Кабінет Міністрів України прийняв рішення про виділення Міністерству інфраструктури 250 млн грн з резервного фонду Держбюджету України для гарантування безпеки судноплавства в акваторії українських портів у Дунайському регіоні та перевезень залізничним транспортом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

Таким чином Міністерство інфраструктури зможе забезпечувати покриття ризиків для судноплавних та залізничних перевізників. Адже в умовах блокади усіх морських портів України значно зросло навантаження на українські дунайські порти та залізницю.

“Ми беремо на себе частину ризиків аби стимулювати компанії надавати іноземні судна та рухомий залізничний склад для збільшення імпортно-експортних перевезень. Завдяки прийнятому рішенню перевізники, яким відмовили у страхуванні ризиків, зможуть отримати необхідні фінансові гарантії” — заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Скористатися таким механізмом зможуть:

власники або оператори рухомого складу, який перебуває на території України та допущений до обігу залізницями колії європейського стандарту (1435 міліметрів);

фрахтувальники, оператори або власники морських суден та суден внутрішнього плавання, що перебувають в акваторії українських портів в Дунайському регіоні та ходять під прапором України або під прапорами іноземних держав.

Кошти зберігатимуться на умовному рахунку Міністерства інфраструктури України та будуть надаватися для відшкодування збитків, завданих внаслідок агресії Росії проти України.