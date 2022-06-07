Сім’ї моряків, які загинули на крейсері “Москва”, примушують замовчувати інформацію про долю своїх рідних.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Серед рідних та близьких росіян, що загинули на крейсері “Москва”, зростає напруга. Саме тому, щоб стабілізувати та поліпшити психологічний стан родичів моряків, з ними працює спеціальна група психологів, медиків та юристів.

За даними воєнної розвідки України, основна мета групи – унеможливити витік інформації про загиблих та зниклих безвісти окупантів-строковиків.

“Родичів намагаються вмовити ні з ким не спілкуватися про своїх синів та чоловіків, які служили на крейсері. У разі відмови їм починають погрожувати невиплатами компенсацій та кримінальним переслідуванням”, – зазначається у повідомленні.

Під час зустрічі командувача Чорноморського флоту з родичами загиблих моряків крейсера, який затонув 14 квітня цього року, будинок офіцерів флоту охороняла військова поліція. А самого командувача супроводжувала група спецпризначенців.

Проте частина родичів, на знак протесту, на зустріч із командуванням флоту не прийшла.