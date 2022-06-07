Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Серед рідних та близьких росіян, що загинули на крейсері “Москва”, зростає напруга. Саме тому, щоб стабілізувати та поліпшити психологічний стан родичів моряків, з ними працює спеціальна група психологів, медиків та юристів.
За даними воєнної розвідки України, основна мета групи – унеможливити витік інформації про загиблих та зниклих безвісти окупантів-строковиків.
“Родичів намагаються вмовити ні з ким не спілкуватися про своїх синів та чоловіків, які служили на крейсері. У разі відмови їм починають погрожувати невиплатами компенсацій та кримінальним переслідуванням”, – зазначається у повідомленні.
Під час зустрічі командувача Чорноморського флоту з родичами загиблих моряків крейсера, який затонув 14 квітня цього року, будинок офіцерів флоту охороняла військова поліція. А самого командувача супроводжувала група спецпризначенців.
Проте частина родичів, на знак протесту, на зустріч із командуванням флоту не прийшла.
- Нагадаємо, що згідно з висновком посадовців із Пентагону, російський крейсер “Москва” затонув унаслідок удару українських ракет.
- 13 квітня стало відомо про пожежу на ракетному крейсері “Москва” Чорноморського флоту РФ. На думку експерта зі США, втрата цього військово-морського флагмана стала для Росії “нищівним ударом”.
- Попри попередні заяви пропагандистів про те, що серед екіпажу потопленого ЗСУ крейсера “Москва” “потерь нет” – у Кремлі все ж частково їх визнали. А саме оголосили про 1 загиблого і 27 зниклих безвісти.