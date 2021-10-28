Кабінет Міністрів перерозподілив видатки державного бюджету, передбачені Міністерству соціальної політики на 2021 рік. Розпорядження передбачає виділення 104,5 млн грн сім'ям медиків, що померли від COVID-19.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що документ передбачає виділення фінансової допомоги Фонду соціального страхування України 104,5 млн гривень для страхових виплат 68 сім’ям медичних працівників, смерть яких настала внаслідок інфікування COVID-19.

Також наголошується, що у зв’язку зі збільшенням кількості присвоєних статусів учасникам бойових дій, які брали участь в операції об’єднаних сил (ООС), виникла додаткова потреба в коштах по виплаті щорічної разової грошової допомоги, розмір якої становить від 966 до 4421 грн залежно від категорії. На ці цілі виділили 49,5 млн грн. Їх виплатять близько 34 тисячам ветеранам війни.

Передбачається також збільшення обсягу видатків за програмою “Реабілітація дітей з інвалідністю” на суму 35,2 млн грн для забезпечення реабілітаційними послугами 1 874 дітей з інвалідністю.

Водночас Уряд на 189,2 млн грн зменшив видатки за програмою Компенсація у зв’язку з підвищенням тарифів на електричну енергію на оплату електричної енергії населенням, яке проживає в негазифікованих житлових будинках.