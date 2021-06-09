Відповідну постанову опубліковано на сайті уряду.

Так, 9 червня уряд постановив виділити з “Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-​19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками” 800 млн гривень. Ці гроші отримало Міністерство внутрішніх справ задля здійснення доплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліціянтам, медичним працівникам відомчих закладів охорони здоров’я.

Гроші було розподілено таким чином (за спаданням):

679,261 млн гривень Національній поліції , з яких 572,52 млн на оплату праці;

, з яких 572,52 млн на оплату праці; 71,6 млн гривень Апарату МВС , оплата праці — майже 59 млн;

, оплата праці — майже 59 млн; 30,8 млн гривень Державній прикордонній службі , оплата праці — майже 26 млн;

, оплата праці — майже 26 млн; майже 17 млн Національній гвардії , 14 млн — на оплату праці;

, 14 млн — на оплату праці; 1,737 млн гривень Державній службі з надзвичайних ситуацій, оплата праці — 1,455 млн.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ в травні минулого року звернулося з офіційним листом до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання 2,5 млрд грн на доплати працівникам МВС на час карантину. У червні того ж року зі спецфонду COVID-19 забрали 2,6 млрд грн на доплати правоохоронцям за їхню роботу в умовах епідемії.

У січні 2021 року міністр Арсен Аваков попросив прем’єр-міністра виділити додаткові 126,3 млн грн із “коронавірусного фонду” на доплати працівникам структур МВС.