Відповідну постанову опубліковано на сайті уряду.
Так, 9 червня уряд постановив виділити з “Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками” 800 млн гривень. Ці гроші отримало Міністерство внутрішніх справ задля здійснення доплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліціянтам, медичним працівникам відомчих закладів охорони здоров’я.
Гроші було розподілено таким чином (за спаданням):
- 679,261 млн гривень Національній поліції, з яких 572,52 млн на оплату праці;
- 71,6 млн гривень Апарату МВС, оплата праці — майже 59 млн;
- 30,8 млн гривень Державній прикордонній службі, оплата праці — майже 26 млн;
- майже 17 млн Національній гвардії, 14 млн — на оплату праці;
- 1,737 млн гривень Державній службі з надзвичайних ситуацій, оплата праці — 1,455 млн.
Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ в травні минулого року звернулося з офіційним листом до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання 2,5 млрд грн на доплати працівникам МВС на час карантину. У червні того ж року зі спецфонду COVID-19 забрали 2,6 млрд грн на доплати правоохоронцям за їхню роботу в умовах епідемії.
У січні 2021 року міністр Арсен Аваков попросив прем’єр-міністра виділити додаткові 126,3 млн грн із “коронавірусного фонду” на доплати працівникам структур МВС.
- У лютому президент Володимир Зеленський заявляв, що в Україні не існувало окремого фонду з боротьби з COVID-19.