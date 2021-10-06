Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт, який передбачає криміналізацію низки злочинів проти довкілля, зокрема за забруднення та незаконну вирубку лісу.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду 6 жовтня.

У пояснювальній записці до проєкту закону зазначається, що кримінальні правопорушення проти довкілля є одними з найбільш суспільно небезпечних і поширених видів протиправних діянь, успіх боротьби з якими значно залежить від покарання за злочин.

“У зв’язку з цим необхідно посилити кримінальну відповідальність за деякі екологічні злочини, санкції щодо яких не відповідають негативним наслідкам їх вчинення та ступеню їх тяжкості”, – йдеться у документі.

Проєктом пропонується додати до Кримінального кодексу України нові статті – ст. 246-1, 246-2, 246-3, які визначають відповідальність за незаконну вирубку лісу, незаконне перевезення і збут деревини, а також не законне вивезення з України об’єктів тваринного або рослинного світу.

Автори проєкту закону пропонують посилити покарання за приховування або ненадання інформації про екологічний, в тому числі радіаційний стан, а також стан захворюваності населення. Такий злочин каратиметься штрафом від трьох до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів – від 51 000 до 68 000 гривень, або позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років, або обмеженням волі на строк до 3 років.

Ведення господарської діяльності, яка впливає на навколишнє середовище, без ліцензії або з порушенням ліцензії, пропонують карати обмеженням волі на строк від 1 до 3 років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади.

Законопроєкт відправлять у Верховну Раду.