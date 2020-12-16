Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні запровадив чотири категорії терміновості викликів швидкої допомоги.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, залежно від стану пацієнта звернення до “швидкої” розділятимуться на критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, це дасть можливість знизити рівень смертності, адже встановлюється пріоритет для пацієнтів із критичним станом.

Норматив прибуття медичних бригад у такому випадку має становити 10 хвилин із моменту надходження звернення до диспетчера. При цьому, з огляду на можливість виникнення обставин, які не залежать від організації системи надання екстреної медичної допомоги (ускладнений дорожній рух, метеорологічні умови тощо), допускається перевищення зазначеного нормативу, але не більше ніж у 25 відсотках випадків.

Водночас, нормативи прибуття швидкої допомоги на місце події за зверненням, що належать до категорії екстрених, становлять 20 хвилин.

У разі надходження звернення, що належить до категорії неекстрених, диспетчер рекомендуватиме пацієнту звернутися до лікаря, з яким укладена декларація, або до найближчого відділення екстреної допомоги. Якщо така можливість відсутня диспетчер направлятиме до пацієнта бригаду, що не виконує критичні та екстрені виклики.

Якщо ж надійде звернення, що належить до категорії непрофільних, диспетчер також рекомендуватиме пацієнту звернутися до лікаря, з яким укладена декларація. Але у разі потреби відповідальний медпрацівник центру екстреної допомоги повинен надати дистанційну медичну консультацію щодо причини звернення.