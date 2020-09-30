Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні затвердив Державний стандарт базової середньої освіти, який набуде чинності з 2022 року та стосуватиметься учнів, які навчаються за дванадцятирічною програмою.

Про це повідомила пресслужба Уряду.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, компетентності та навички, закладені в Державному стандарті базової середньої освіти базуються на найкращих практиках Європейського Союзу та відповідають сучасному технологічному світу.

Зокрема, документ визначає 11 ключових компетентностей, які повинні отримати школярі. Серед них:

вільне володіння державною мовою,

здатність спілкуватися іноземними мовами,

математична та технологічна компетентність,

інноваційність та відкритість до нових ідей,

підприємливість та фінансова грамотність,

спроможність навчатися впродовж життя.

Зазначається, що документ встановлює чіткі орієнтири, за якими учні здобуватимуть знання, а батьки зможуть відстежувати навчальний поступ своїх дітей.

“У свою чергу, педагоги матимуть академічну свободу, а школи будуть забезпечені всіма ресурсами, зокрема електронними та технологічними рішеннями”, — додав Шмигаль.

Він також зазначив, що в проєкті Державного бюджету на 2021 рік найбільше зростання передбачено на систему освіти.

“На 34 млрд грн більше для освітньої сфери, ніж цього року. Це рекордні 159 млрд грн для Міністерства освіти і науки, з яких 1,4 млрд грн буде виділено для програми “Нова українська школа”, — резюмував прем’єр.