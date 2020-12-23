Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні затвердив фінансовий план НАК "Нафтогаз України" на 2020 рік з чистим прибутком 11,489 млрд грн.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

“Проєктом акта пропонується затвердити фінансовий план НАК “Нафтогаз України” на 2020 рік. Було пройдено урядовий комітет, прошу підтримати”, – сказав міністр економіки Ігор Петрашко.

Проте міністр фінансів Сергій Марченко утримався від голосування за документ через наявні у Мінфіну зауваження.

Він зазначив, що передбачений в проєкті чистий прибуток 11,5 млрд грн не узгоджується зі збитком компанії за дев’ять місяців 2020 року.

За словами Марченка, необхідно також переглянути як дохідну, так і витратну частину з урахуванням порушень, виявлених Державною аудиторною службою, витрати на дорахування резерву сумнівних боргів та фонд оплати праці.

Крім того, міністр зазначив, що “Нафтогаз” не виконує показників з видобутку газу, затверджені раніше урядовою програмою.

Зауваження Мінфіну не підтримали ні урядовий комітет, ні члени уряду.