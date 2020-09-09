Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні затвердив план пріоритетних дій на 2020 рік.

Про це повідомляє пресслужба Уряду.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, документ фундаментальний і містить 690 пунктів. Кожен пункт має обґрунтування його важливості, відповідальних виконавців, строк виконання, індикатор виконання та очікувані результати.

“Відповідно, український бізнес, аналітичні центри, народні депутати та загалом кожен українець зможе ознайомитися із конкретними пропозиціями і планами роботи міністерств. Це ті плани, які допоможуть пришвидшити відновлення економіки та допомогти людям”, — зазначив він.

Що передбачає план дій?

Роботу з Європейським Союзом над “промисловим безвізом” та оновленням Угоди про асоціацію. Подання понад 30 євроінтеграційних законопроєктів у рамках урядової програми “Шлях до Європи”.

Напрацювання законопроєкту щодо вільної економічної зони для ІТ-галузі.

Подовження на 6 місяців після закінчення карантину мораторію на держконтроль та перевірки бізнесу.

Підтримку експорту через оновлення відповідного агентства.

Створення Фонду розвитку сільських територій.

Запровадження стимулів для молодих сімей, які хочуть започаткувати фермерське господарство.

Запровадження “нульової декларації”, тобто амністія капіталів.

Завершення ліквідації Державної фіскальної служби, а також забезпечення умов для створення нового ефективного органу, який буде розслідувати економічні злочини.

Комплексну реформу митниці (відкриту онлайн-базу вартості товарів, зменшення суб’єктивного впливу митника на всі процедури).

Встановлення понад півсотні систем автоматичного зважування на дорогах для запобігання їх руйнуванню.

Остаточну ліквідацію ДАБІ та діджиталізацію дозвільних процедур у будівництві.

Продаж дозволів на користування надрами виключно на відкритих онлайн-торгах.

Розробку законопроєкту щодо накопичувальної пенсійної системи.

Проводити детальний моніторинг виконання цього плану буде Секретаріат Кабінету Міністрів.