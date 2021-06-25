Кабінет Міністрів України вніс зміни до карантинних норм з метою протидії поширенню штаму коронавірусу Delta ("Дельта"), котрий вперше був виявлений в Індії.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

“Перш за все ми будемо проводити контроль стану здоров’я прибулих з країн, де цей штам коронавірусу вже поширений. Для цього розгорнуть пункти тестування на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 в пунктах пропуску через державний кордон”, – зазначив, коментуючи рішення уряду, заступник міністра – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Нові норми почнуть діяти з 2 липня 2021 року.

Згідно з новими правилами:

1. Для перетину державного кордону України іноземцям (крім тих, хто має посвідку на постійне проживання в нашій країні) та особам без громадянства старше 12 років, які прибули з чотирьох країн – Індії, Великої Британії, Росії та Португалії – або перебували на їх території не менше семи днів протягом останніх 14, потрібно буде пройти безпосередньо в пунктах пропуску (пунктах контролю) експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2. За наявності негативного результату їм дозволять потрапити в Україну.

2. У разі відсутності негативного результату або відмови від тестування прикордонник відмовить такій особі у перетині державного кордону України.

3. Громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні (крім тих, хто молодший 12 років) також повинні будуть пройти експрес-тестування на визначення антигена коронавірусу в пунктах пропуску у разі прибуття з Індії, Великої Британії, Росії, Португалії або перебування на території цих країн не менше 7 днів протягом останніх 14 днів. В разу позитивного результату такі особи підлягають обов’язковій самоізоляції або обсервації.

4. Працівники Національної поліції супроводжуватимуть осіб, які підлягають обсервації, від зони прикордонного контролю до санітарної зони (для їх подальшого транспортування до місць обсервації або до лікарень для госпіталізації).

5. Санітарні зони облаштують поза межами території пунктів пропуску (пунктів контролю) через державний кордон.

6. Список країн переглядатиметься та оновлюватиметься в залежності від епідемічної ситуації.

ДОВІДКА. Delta – це новий штам коронавірусу COVID-19, який вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він поширений у Республіці Індія, Російській Федерації, Португалії та Великій Британії. Цей штам контагіозніший (заразніший), ніж раніше відомі варіанти, а також збільшує ризик потреби інтенсивного лікування. Потреба в ушпиталенні виникає вдвоє частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.

Також головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан заявила, що вперше виявлений в Індії штам коронавірусу COVID-19 “Дельта” (Delta) стає домінівним у світі.