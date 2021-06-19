Про це заявила на пресконференції головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Сумʼя Свамінатан, інформує агентство Reuters.

“Варіант Delta впевнено рухається до того, щоб стати домінуючим варіантом у всьому світі через його підвищену заразність”, – наголосила Свамінатан.

Як зазначає Reuters, наразі цей штам вже масово фіксують, зокрема, у Великій Британії, де повідомляють про різке зростання кількості заражень.

У службі громадської охорони здоров’я Англії (Public Health England) раніше повідомляли, що заразність вказаного штаму на 60% вища, ніж, наприклад у “британського”.

А в органах охорони здоровʼя Німеччини спрогнозували, що штам швидко стане домінуючим, попри зростання показників вакцинації.

У Центрі з контролю й профілактики захворювань (CDC) США також заявили, що виявлений в Індії штам коронавірусу може спровокувати нову хвилю заражень. Там зазначали, що після поширення територією Індії цей варіант COVID-19 було зареєстровано у 80 країнах світу. При цьому, за даними CDC, штам вже знайшли в 41 штаті США.

За словами Свамінатан, вченим ще потрібні додаткові дані про цей варіант коронавірусу, зокрема щодо його впливу на ефективність вакцин проти COVID-19, інформує американський телеканал CNBC.

На початку травня Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) класифікувала штам коронавірусу, вперше виявлений в Індії, як “варіант, що викликає глобальне занепокоєння”.