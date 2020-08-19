Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні ухвалив проєкт постанови "Про внесення змін до Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію", згідно з якою зменшується збір за електронну візу для в’їзду на територію країни.

Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Василь Мокан.

Документом пропонується удосконалити процедуру оформлення віз в електронному вигляді. Зокрема:

збільшити кратність е-віз;

зменшити вартість та диференціювати ставки консульського збору за оформлення е-віз;

запроваджується можливість оформити е-візу в звичайному чи терміновому порядку – у такому разі тарифна ставка подвоюється;

скорочуються строки оформлення е-віз: на заміну діючого строку до 9 робочих днів запроваджується термінове оформлення (1 робочий день) та звичайна процедура (3 робочі дні).

Нардеп від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко уточнив, що згідно з документом тепер в Україні будуть існувати одноразові та дворазові візи.

Він також додав, що якщо раніше одноразова е-віза коштувала — 85 дол. США, то зараз: вартість одноразової візи становитиме 20 дол. США, а дворазової — 30 дол. США.