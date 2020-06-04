Про це повідомили в прес-службі Глави держави.
У четвер, 4 червня, Зеленський відправився в Хмельницьку область з робочим візитом. Під час поїздки президент, зокрема, зустрівся з представниками туристичної галузі на території Кам’янець-Подільської фортеці.
Під час зустрічі Зеленський поставив Міністерству закордонних справ завдання розглянути можливість лібералізації візового режиму для іноземців, які відвідують Україну з туристичною метою.
Скасувати візи, на думку президента, варто для громадян Китаю, Австралії, Нової Зеландії або арабських країн.
“Треба лібералізувати візову політику: якщо країни скасовують візи для українців, які приїжджають до них, — ми для них скасовуємо. Нам треба конкурувати за туриста”, — сказав Володимир Зеленський.
- Раніше повідомлялося, що 15 червня Греція відкриє свої кордони для туристів з 20 країн.
- У Хорватії оголосили про відкриття туристичного сезону 25 травня.
- Уряд Іспанії прийняв рішення почати туристичний сезон в країні з 1 липня. При цьому туристам доведеться провести двотижневу ізоляцію.