Президент України Володимир Зеленський ініціював скасування візового режиму для туристів з ряду країн.

Про це повідомили в прес-службі Глави держави.

У четвер, 4 червня, Зеленський відправився в Хмельницьку область з робочим візитом. Під час поїздки президент, зокрема, зустрівся з представниками туристичної галузі на території Кам’янець-Подільської фортеці.

Під час зустрічі Зеленський поставив Міністерству закордонних справ завдання розглянути можливість лібералізації візового режиму для іноземців, які відвідують Україну з туристичною метою.

Скасувати візи, на думку президента, варто для громадян Китаю, Австралії, Нової Зеландії або арабських країн.

“Треба лібералізувати візову політику: якщо країни скасовують візи для українців, які приїжджають до них, — ми для них скасовуємо. Нам треба конкурувати за туриста”, — сказав Володимир Зеленський.