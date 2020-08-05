Відповідну постанову було ухвалено на сьогоднішньому засіданні Уряду з доопрацюванням в триденний термін.
Як пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Кабмін намагається врегулювати кризову ситуацію в сфері енергетики та збалансувати ринок.
За його словами, постановою формується новий механізм ПСО на ринку електроенергії.
“Буде збільшено обсяг електроенергії, який державні компанії “Енергоатом” і “Укргідроенерго” зможуть продавати за двосторонніми договорами та на інших сегментах ринку”, – зазначив очільник Кабміну.
Шмигаль нагадав, що досі “Енергоатом” продавав тільки 5-10 % виробленої електроенергії за прямими договорами (тобто фактично на ринкових умовах).
“Енергоатом” продовжить постачати дешеву електроенергію для всіх українських сімей, тобто 50 % електроенергії, виробленої “Енергоатомом”, буде поставлятися для потреб населення за ціною, фактично сьогодні встановленою на рівні 1 копійка за кіловат для того, щоб максимально знизити ціну і собівартість або кінцеву ціну поставки електроенергії. При цьому “Енергоатом” отримає можливість реалізовувати фактично понад 40 % своєї електроенергії на ринкових умовах. Це дозволить підприємству отримувати прибуток і своєчасно виплачувати зарплату, робити ремонт. Це сприятиме тому, щоб український бізнес отримував електроенергію за найкращою ціною”, – наголосив Шмигаль.
(На відео – з 13:17)
Як роз’яснили в прес-службі Міністерства енергетики України, постановою зменшується з 80 % до 50-55 % частка електроенергії, яку “Енергоатом” продаватиме за механізмом ПСО.
Для “Укргідроенерго” ця частка зменшена з 35 % до 30 %.
Відповідно, збільшується частка електроенергії, яку компанії зможуть продавати за двосторонніми договорами та на інших сегментах ринку на конкурентних умовах.
У міністерстві зазначають, що це “дозволить поліпшити фінансову ситуацію зазначених державних підприємств”.
- Раніше Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, який передбачає погашення заборгованості, що накопичилася на оптовому енергоринку України.