Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії. Так, "Енергоатом" отримав можливість продавати на ринкових умовах 40 % своєї електроенергії.

Відповідну постанову було ухвалено на сьогоднішньому засіданні Уряду з доопрацюванням в триденний термін.

Як пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, Кабмін намагається врегулювати кризову ситуацію в сфері енергетики та збалансувати ринок.

За його словами, постановою формується новий механізм ПСО на ринку електроенергії.

“Буде збільшено обсяг електроенергії, який державні компанії “Енергоатом” і “Укргідроенерго” зможуть продавати за двосторонніми договорами та на інших сегментах ринку”, – зазначив очільник Кабміну.

Шмигаль нагадав, що досі “Енергоатом” продавав тільки 5-10 % виробленої електроенергії за прямими договорами (тобто фактично на ринкових умовах).

“Енергоатом” продовжить постачати дешеву електроенергію для всіх українських сімей, тобто 50 % електроенергії, виробленої “Енергоатомом”, буде поставлятися для потреб населення за ціною, фактично сьогодні встановленою на рівні 1 копійка за кіловат для того, щоб максимально знизити ціну і собівартість або кінцеву ціну поставки електроенергії. При цьому “Енергоатом” отримає можливість реалізовувати фактично понад 40 % своєї електроенергії на ринкових умовах. Це дозволить підприємству отримувати прибуток і своєчасно виплачувати зарплату, робити ремонт. Це сприятиме тому, щоб український бізнес отримував електроенергію за найкращою ціною”, – наголосив Шмигаль.

(На відео – з 13:17)

Як роз’яснили в прес-службі Міністерства енергетики України, постановою зменшується з 80 % до 50-55 % частка електроенергії, яку “Енергоатом” продаватиме за механізмом ПСО.

Для “Укргідроенерго” ця частка зменшена з 35 % до 30 %.

Відповідно, збільшується частка електроенергії, яку компанії зможуть продавати за двосторонніми договорами та на інших сегментах ринку на конкурентних умовах.

У міністерстві зазначають, що це “дозволить поліпшити фінансову ситуацію зазначених державних підприємств”.