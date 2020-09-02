Кабінет Міністрів України сьогодні на засіданні вніс зміни до регламенту, згідно з якими Уряд зможе працювати в режимі онлайн.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

На початку засідання прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що небезпека поширення коронавірусу в Україні залишається стабільно високою і про це свідчить статистика захворюваності.

“Для забезпечення безперебійної роботи Кабінету Міністрів України я вважаю за необхідне прийняти постанови про можливість проводити засідання уряду в режимі онлайн. Верховна Рада вже перейшла – комітети проходять в такому режимі”, – додав він.

В свою чергу, міністр Кабміну Олег Немчінов пояснив, що відповідно до змін в регламенті пропонується проводити засідання Уряду та урядових комітетів в режимі онлайн. Головуючий буде формувати порядок денний, а члени Уряду зможуть брати участь або безпосередньо в будинку Уряду, або у режимі відео-конференції з захищеним зв’язком.

“Ще 13 березня наш Уряд ухвалив можливість брати участь членам Кабінету Міністрів онлайн. Ми вивчили весь досвід, який був у наших колег з Верховної Ради, ми опрацювали досвід міністерств, які проводили колегії в онлайн-режимі і пропонуємо внести зміни до регламенту”, – сказав він.

Урядовці підтримали відповідні зміни.