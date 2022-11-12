Кабінет міністрів України змінив порядок здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану, основною відмінністю від чинного на сьогодні порядку є введення процедури закупівлі визначеної групи товарів у постачальників, з якими укладено рамкову угоду.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Відповідну постанову “Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану” уряд ухвалив на засіданні 11 листопада 2022 року.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, це рішення суттєво розширює можливості українських виробників у галузі легкої промисловості брати участь в оборонзамовленні.

“Відповідно ми досягаємо одразу кілька важливих цілей. По-перше, кошти оборонзамовлення залишатимуться в Україні. По-друге, ми зберігаємо робочі місця, даємо змогу вітчизняному виробнику розвивати та розширювати виробництво. Нарешті, рішення дасть позитивний ефект для економіки в цілому”, – зазначила Юлія Свириденко.

Ухвалена урядом постанова регламентує здійснення оборонних закупівель для держзамовників у сфері оборони, служб держзамовника тощо.

Згідно з загальною процедурою держзамовники здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг без застосування видів (процедур) закупівель, визначених законом України “Про оборонні закупівлі” та “Про публічні закупівлі”.

У Мінекономіки зазначили, що за окремою процедурою “рамкових угод” здійснюються закупівлі товарів, вказаних у додатку постанови: одягу, взуття, спальних мішків для потреб оборони тощо. Такий механізм застосовується на закупівлі цих товарів на суму 200 тис. грн та вище. Так, зокрема, згідно з процедурою:

Замовник зобов’язаний розмістити оголошення про укладання рамкової угоди в вільному доступі в системі електронних закупівель;

До угоди протягом її дії (не більше року), або терміну, встановленого замовником, може приєднатися будь-який виробник, що відповідає критеріям;

На першому етапі закупівлі за рамковими угодами замовник визначає відповідність пропозицій постачальника вказаним в оголошенні про закупівлю вимогам;

На другому етапі проводиться відбір серед постачальників, що приєдналися до угоди, та укладається контракт на постачання з переможцем відбору.

Істотні умови контракту не можуть змінюватися до повного його виконання, окрім в разі змін ціни на товар у зв’язку зі зміною податків та зборів, індексу споживчих цін, курсом валюти, зміни місця постачання товару тощо.

Згідно з рішенням держзамовникам дозволяється до 31 грудня 2022 року здійснювати закупівлі товарів, вказаних в додатку до постанови без застосування видів (процедур) закупівель, визначених законом України “Про оборонні закупівлі” та “Про публічні закупівлі”, а також без застосування процедури закупівель за рамковими угодами.