У середу, 28 липня, Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби. Відтепер кандидати повинні подавати копію державного сертифіката, який підтверджує рівень володіння українською мовою.

Відповідне рішення прийняли на засіданні Уряду.

Відтак, з переліку необхідних для участі в конкурсі документів виключили підтвердження рівня вільного володіння державною мовою. Замість цього кандидати на посаду державної служби зобов’язані надати копію державного сертифіката, який підтверджує рівень володіння мовою, визначений профільною національною комісією.

Кандидат без такого сертифікату не зможе взяти участь у конкурсі.

16 липня 2021 року набула чинності норма закону про те, що кожен претендент на посаду в органах державної влади чи місцевого самоврядування, повинен складати іспит на рівень володіння українською мовою. При цьому завдання для претендентів будуть складені відповідно до нових критеріїв Національної комісії зі стандартів державної мови.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт постанови “Про затвердження Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою”. Іспит на володіння державною мовою повинні скласти усі претенденти на державні посади.