Народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура не помічав, щоб партія "Опозиційна платформа — За життя", членом якої є Віктор Медведчук, пропонувала законопроєкти відверто в інтересах Росії.

Про це він розповів в інтерв’ю #Буквам.

“Я можу не поділяти їхню ідеологію, але поки що не бачив жодного законопроєкта, де б вони написали щось там “здати Росії наші інтереси країни”, тощо. Ми з Нестором Шуфричем подавали законопроєкт щодо спортивної діяльності. Це нормально? Нормально. І з іншими фракціями ми теж ведемо діалог”, – зазначив Качура.

У відповідь на запитання, чи спілкується він із Медведчуком у Парламенті, нардеп заявив, що комунікує з усіма.

“Я з усіма спілкуюся. Мені здається, що всередині Парламенту – ми всі представники суспільства, незалежно від того, які в кого ідеї. Я веду діалог із усіма депутатами, і це правильно”, – наголосив Качура.