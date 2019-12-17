Про це він розповів в інтерв’ю #Буквам.
“Я можу не поділяти їхню ідеологію, але поки що не бачив жодного законопроєкта, де б вони написали щось там “здати Росії наші інтереси країни”, тощо. Ми з Нестором Шуфричем подавали законопроєкт щодо спортивної діяльності. Це нормально? Нормально. І з іншими фракціями ми теж ведемо діалог”, – зазначив Качура.
У відповідь на запитання, чи спілкується він із Медведчуком у Парламенті, нардеп заявив, що комунікує з усіма.
“Я з усіма спілкуюся. Мені здається, що всередині Парламенту – ми всі представники суспільства, незалежно від того, які в кого ідеї. Я веду діалог із усіма депутатами, і це правильно”, – наголосив Качура.
- Народний депутат від “Слуги народу” Олександр Качура спростував будь-які зв’язки з “Українським вибором” Віктора Медведчука.
- Раніше Тетяна Чорновол опублікувала матеріал, в якому повідомила, що Олександр Качура нібито пов’язаний із нардепом і головою політради партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком. Зокрема, Чорновол повідомила, що Качура деякий час змінював Медведчука на посаді керівника громадської організації “Український вибір”, і опублікувала фото нардепа з відповідною символікою.