Про це повідомляють #Букви.

З 16 січня 2020 року Кукса очолює Департамент захисту національної державності, або ж департамент “Т”, у Службі безпеки України. Цей підрозділ має протидіяти організаціям та людям, які закликають до змін територіальної цілісності, захоплення влади, порушення суверенітету тощо. Серед обов’язків цієї структури – розбудова агентурної мережі у вишах, політичних партіях та різних організаціях.

Відомо, що Кукса – працівник СБУ зі стажем, брав участь у російсько-українській війні на Донбасі, поранений під Слов’янськом під час одного з перших боїв: чоловік був в автомобілі, який обстріляли бойовики в селі Семенівка 12 квітня 2014-го. Втім, таке призначення від президента Володимира Зеленського вже викликало певну критику, зокрема від родин героїв Небесної сотні. Адже, як згадувалося вище, у 2013-2014 роках пан Кукса був заступником голови СБУ Києва та області Олександра Щеголєва, якого зараз обвинувачують і судять за організацію та здійснення силового штурму протестувальників шляхом проведення антитерористичної операції в ніч на 19-те лютого 2014-го року.

Станом на січень 2021-го точно відомо, що Кукса разом із своїм керівником прийшов до главку МВС Києва 18 лютого 2014-го на засідання “штабу АТО”. Сам працівник Служби безпеки жодних свідчень у суді поки не давав. Відомо, що Кукса та Щеголєв більшість часу були в різних приміщеннях. Співрозмовники #Букв у правоохоронних органах переконують, що він також заперечує, що 18 лютого 2014-го в центрі Києва відбувалася “АТО”.

Крім того, правоохоронці додають, що Кукса того вечора нібито допомагав координувати роботу підлеглих та доповідав своєму керівнику Щеголєву про оперативну ситуацію у центрі Києва. А крім того – частково розробляв документи, які стосувалися “АТО”. Наприклад, готував лист на ім’я тогочасного очільника КМДА Володимира Макеєнка щодо зупинки метрополітену. У документі, який за підписом Щеголєва зареєстрували у КМДА, йшлося про загрозу терористичних актів, зокрема у метро.

За словами співрозмовників #Букв серед правоохоронців, саме Кукса нібито писав цей документ і вносив у нього правки. Однак це відбулося за кілька годин до того, як у кабінеті Мазана зібрався “штаб АТО”. Силовики розійшлися з будівлі на Володимирській, 15, лише під ранок, приблизно в той самий час, коли міліція припинила штурм Майдану.

#Букви звернулися по офіційні коментарі щодо ролі Кукси в подіях, пов’язаних із планом “Бумеранг”.