Про це йдеться у щоденному звіті ISW.
Експерти наголосили, що протягом 6 та 7 жовтня війська російських загарбників поступово просувались навколо Бахмута та Авдіївки на Донеччині.
Ймовірно, їм це вдалось завдяки підсиленню з чеченців та “вагнерівців”, яких відправили Кадиров та Пригожин.
За даними деяких військових оглядачів та українських посадовців, Пригожин також направив 1000 “вагнерівців” у Луганську область, щоб зміцнити позиції окупантів у Лисичанську після провалу росіян у Лимані.
Ватажок бойовиків “ДНР” Денис Пушилін навіть надав Кадирову звання “героя “ДНР””.
“Твердження про те, що Кадиров і Пригожин намагаються досягти успіху та готуються врятувати ситуацію, збігаються із зусиллями Кремля покращити репутацію командувача Центрального військового округу генерал-полковника Олександра Лапіна, якого Кадиров та Пригожин нещодавно розкритикували”, – резюмували в ISW.
- Після низки невдач армії РФ у повномасштабній війні проти України, голова Чечні Рамзан Кадиров та очільник ПВК “Вагнер” Євген Пригожин розкритикували російське міноборони. Однак у Кремлі вирішили не карати Кадирова і Пригожина за таку критику.