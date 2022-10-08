Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що глава Чечні Рамзан Кадиров та засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин кинуть своїх підопічних у Донецьку область, щоб досягти хоча б мінімального успіху та зберегти свої репутацію і популярність у націоналістичному та інформаційному просторах.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Експерти наголосили, що протягом 6 та 7 жовтня війська російських загарбників поступово просувались навколо Бахмута та Авдіївки на Донеччині.

Ймовірно, їм це вдалось завдяки підсиленню з чеченців та “вагнерівців”, яких відправили Кадиров та Пригожин.

За даними деяких військових оглядачів та українських посадовців, Пригожин також направив 1000 “вагнерівців” у Луганську область, щоб зміцнити позиції окупантів у Лисичанську після провалу росіян у Лимані.

Ватажок бойовиків “ДНР” Денис Пушилін навіть надав Кадирову звання “героя “ДНР””.

“Твердження про те, що Кадиров і Пригожин намагаються досягти успіху та готуються врятувати ситуацію, збігаються із зусиллями Кремля покращити репутацію командувача Центрального військового округу генерал-полковника Олександра Лапіна, якого Кадиров та Пригожин нещодавно розкритикували”, – резюмували в ISW.